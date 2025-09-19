5 محاضرات روحية في مؤتمر شباب إيبارشية بني سويف بمشاركة واسعة

اختتمت إيبارشية بني سويف، أمس، مؤتمر شباب وشابات مرحلتي جامعة وخريجين على مستوى كنائس الإيبارشية، تحت شعار “نصيبي هو الرب” وذلك بدير السيدة العذراء بقرية بياض التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، ومشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة من مختلف كنائس الإيبارشية.

الله وكفى

تضمن المؤتمر 5 محاضرة رئيسية، فكانت المحاضرة الأولى بعنوان "من أمينًا" وألقاها نيافة الأنبا غبريال، فيما كانت المحاضرة الثانية بعنوان "القلب المنسحق" وقدمها نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

أما المحاضرة الثالثة فجاءت بعنوان "تلذذ بالرب" وألقاها الأب القس رويس فريد كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بكفر سلامة إبراهيم- منيا القمح، والمحاضرة الرابعة فكانت بعنوان "نصيبي الأبدي" وقدمها القس بولس عبوده كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأبو قرقاص البلد، أما المحاضرة الخامسة فكانت بعنوان "الله وكفى" وقدمها الخادم الدكتور إيهاب ماجد.