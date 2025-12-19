قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهاب مجاهد: العبء الوراثي يزيد قابلية الإصابة بالأمراض النفسية

المرض النفسي
المرض النفسي
محمد شحتة

قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن الأمراض النفسية لا تُعد أمراضًا وراثية بالمعنى المباشر، لكنها تحمل ما يُعرف علميًا بـ«العبء الوراثي»، وهو ما يزيد من قابلية الإصابة دون أن يكون السبب الحتمي لها.

وأوضح مجدي خلال لقائه مع الدكتور حسام موافي، في برنامج “وقل رب زدني علمًا” على قناة صدى البلد، أن هناك فرقًا جوهريًا بين المرض الموروث الذي يولد به الإنسان، وبين المرض الذي يحمل عبئًا وراثيًا، مشبهًا ذلك بمرض السكر، حيث يولد البعض بالنوع الأول، بينما يظهر النوع الثاني لدى آخرين مع مرور الوقت نتيجة تفاعل الاستعداد الوراثي مع العوامل البيئية.

وأضاف أن العائلات التي ينتشر فيها الاكتئاب أو الوسواس القهري يكون أفرادها أكثر عرضة للإصابة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة إصابة جميع أفراد الأسرة، مؤكدًا أن الوراثة هنا عامل مساعد وليست السبب الأساسي.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن التربية السوية، وطريقة التفكير الإيجابي، والقدرة على التعامل مع الضغوط الحياتية، تلعب دورًا حاسمًا في تقليل فرص الإصابة، حتى لدى من لديهم تاريخ مرضي عائلي.

وأوضح أن الظروف البيئية الصعبة، إلى جانب أساليب التنشئة غير الصحية، قد تفعّل هذا العبء الوراثي، بينما يمكن للتنشئة المتوازنة أن تمنع ظهوره من الأساس.

وفيما يخص مرض الفصام، أكد الدكتور مهاب مجاهد أن وجود تاريخ مرضي في الأسرة يزيد من قابلية الإصابة، لكنه شدد على أن الطفل لا يولد مصابًا بالفصام، وإنما تزداد فقط احتمالية تعرضه له في مراحل لاحقة.

المرض النفسي الأمراض النفسية مهاب مجاهد الطب النفسي حسام موافي التربية الاكتئاب الوسواس القهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

واقعة فتاة المترو

عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

غلام سورة الكهف

كيف يأمر الله نبيه بقتل غلام سورة الكهف؟.. شاهد رد علي جمعة

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد