عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
وزيرا خارجية مصر والسعودية: العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين مادام نتنياهو قرر قتلهم
أردوغان يجدد دعمه لعباس: تركيا لن تتخلى عن فلسطين
وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان ملفات غزة والسودان وتعزيز الشراكة
ترامب: إسقاط بوتين يبدأ من براميل النفط
قفل حديدي ومرتبة حمراء تكشف سر تنقيب الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بقنا
14 مصنعًا و9 ملايين جهاز| صناعة الهواتف المصرية تفتح أبواب التصدير.. خبير يوضح
محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع التضامن الإجراءات التي وجه بها لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لطفل من ذوي الهمم وأسرته

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات التي وجه بها، أثناء لقائه مواطنة، استوقفته أثناء جولة ميدانية لعرض مطلب، تلتمس فيها  التدخل لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لابنها من ذوي الهمم " 17 سنة" ، وتوفير التعليم المناسب له عبر فصول الدمج.

وتضمن التقرير _ الذي عرضته د.هبة الجلالي وكيل الوزارة وتابعه معها الأستاذ أحمد شاكر مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ _ الإشارة إلى زيارة أسرة الطفل بمنزله بإحدى قرى مركز الواسطي، وتم تقديم حزمة من المساعدات العيينية والمادية ، وشملت : توفير  حقيبة مستلزمات دراسية، ومواد غذائية "سلع  ولحوم" ومبلغ ألف  جنيها " إعانة عاجلة" ، بجانب التنسيق لتوفير جلسات تخاطب للطفل بأحد المراكز التابعة للتضامن بالمجان.

وأشارت ويكل الوزارة، إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ببحث حالة الأسرة والسير في الإجراءات اللازمة لبيان مدى استحقاق أي من أفرادها لمعاش تكافل وكرامة، بجانب استمرار متابعة حالة الأسرة وتوفير ما يمكن من مساعدات مادية وعينية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

بني سويف الفشن ببا

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

الرئيس الكازاخي يلتقي مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام أعمال «القمة العالمية الثامنة لزعماء الأديان» بالعاصمة أستانا

الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

الصلاة على النبي

خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

