محافظ بني سويف يتابع مع التضامن الإجراءات التي وجه بها لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لطفل من ذوي الهمم وأسرته

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن الإجراءات التي وجه بها، أثناء لقائه مواطنة، استوقفته أثناء جولة ميدانية لعرض مطلب، تلتمس فيها التدخل لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لابنها من ذوي الهمم " 17 سنة" ، وتوفير التعليم المناسب له عبر فصول الدمج.

وتضمن التقرير _ الذي عرضته د.هبة الجلالي وكيل الوزارة وتابعه معها الأستاذ أحمد شاكر مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ _ الإشارة إلى زيارة أسرة الطفل بمنزله بإحدى قرى مركز الواسطي، وتم تقديم حزمة من المساعدات العيينية والمادية ، وشملت : توفير حقيبة مستلزمات دراسية، ومواد غذائية "سلع ولحوم" ومبلغ ألف جنيها " إعانة عاجلة" ، بجانب التنسيق لتوفير جلسات تخاطب للطفل بأحد المراكز التابعة للتضامن بالمجان.

وأشارت ويكل الوزارة، إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ببحث حالة الأسرة والسير في الإجراءات اللازمة لبيان مدى استحقاق أي من أفرادها لمعاش تكافل وكرامة، بجانب استمرار متابعة حالة الأسرة وتوفير ما يمكن من مساعدات مادية وعينية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.