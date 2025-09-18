اليوم.. انقطاع المياه عن قرية الغرقد بمدينة ناصر شمال بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، عن انقطاع المياه عن قرية الغرقد بمدينة ناصر يوم الخميس الموافق ١٨-٩-٢٠٢٥ من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا لمدة 3 ساعات.

يأتي ذلك نظرا لوجود أعمال ترحيل خط مياه ٦ بوصة بلاستيك لوجود اعمال بخط طرد محطة معالجة ابو صالح/ مركز ناصر من قبل مبادرة حياة كريمة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827