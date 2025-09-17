قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
محافظات

وكيل صحة بني سويف يتفقد الوحدة الصحية لقرية الفنت التابعة للفشن

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الطبية في المناطق الريفية والنائية، قامت لجنة متخصصة بتفقد الوحدة الصحية بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن  محافظة بنى سويف وذلك تمهيدًا لتشغيلها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

اللجنة برئاسه د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحه ببنى سويف وحضور كلا من رئيس الوحده المحليه لقريه الفنت ومهندس محمد حسين عن شركه الكهرباء ببني سويف والمهندسه نهي فرح خاطر مدير الاداره الهندسيه بالوحده المحليه لمركز ومدينه الفشن وادهم سعودي ممثلا عن المهندس النائب محمد علي عبدالفضيل ود.رحاب عبدالغني مدير اداره التخطيط بمديريه الصحه، واطّلعت على مدى جاهزية المبنى من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التشغيلية من الكوادر البشرية والأجهزة والمستلزمات.

حيث تتكون الوحدة من أربعة أدوار مخصصة لتقديم خدمات طبية متخصصة، حيث:

خُصص الدوران الأول والثاني لوحدة الغسيل الكلوي لخدمة مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة.

بينما خُصص الدور الثالث لوحدة الحضّانات، لتقديم الرعاية اللازمة لحديثي الولادة.

أما الدور الرابع، فتم تجهيزه ليضم قسم العناية المركزة لتقديم الخدمات الحرجة والطارئة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال جولتهم حرص الوزارة على تشغيل المستشفى في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة لأهالي قرية الفنت والقرى المجاورة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة لكافة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

بنتي سويف الفنت الفشن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور

