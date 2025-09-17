وكيل صحة بني سويف يتفقد الوحدة الصحية لقرية الفنت التابعة للفشن

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الطبية في المناطق الريفية والنائية، قامت لجنة متخصصة بتفقد الوحدة الصحية بقرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن محافظة بنى سويف وذلك تمهيدًا لتشغيلها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

اللجنة برئاسه د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحه ببنى سويف وحضور كلا من رئيس الوحده المحليه لقريه الفنت ومهندس محمد حسين عن شركه الكهرباء ببني سويف والمهندسه نهي فرح خاطر مدير الاداره الهندسيه بالوحده المحليه لمركز ومدينه الفشن وادهم سعودي ممثلا عن المهندس النائب محمد علي عبدالفضيل ود.رحاب عبدالغني مدير اداره التخطيط بمديريه الصحه، واطّلعت على مدى جاهزية المبنى من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التشغيلية من الكوادر البشرية والأجهزة والمستلزمات.

حيث تتكون الوحدة من أربعة أدوار مخصصة لتقديم خدمات طبية متخصصة، حيث:

خُصص الدوران الأول والثاني لوحدة الغسيل الكلوي لخدمة مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة.

بينما خُصص الدور الثالث لوحدة الحضّانات، لتقديم الرعاية اللازمة لحديثي الولادة.

أما الدور الرابع، فتم تجهيزه ليضم قسم العناية المركزة لتقديم الخدمات الحرجة والطارئة.

وأكد أعضاء اللجنة خلال جولتهم حرص الوزارة على تشغيل المستشفى في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة لأهالي قرية الفنت والقرى المجاورة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة لكافة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.