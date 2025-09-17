قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
محافظات

بني سويف.. تسريع إجراءات توصيل الصرف الصحي لمشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا ، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة  بمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومتابعة الأعمال والشركات المنفذة ، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة مسبقا ودخولها الخدمة. 

ناقش نائب المحافظ مع التنفيذيين المعنيين الآليات والإجراءات المطلوبة لتذليل أي معوقات تعترض مسار مد خدمة الصرف الصحي لبعض مشروعات المبادرة المنفذة بقرية بهبشين (سوق بهبشين والموقف) لسرعة تشغيلهما ودخولهما الخدمة ، وتم استعراض الخطوات المنفذة في هذا الشان ، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للأعمال والتصميمات اللازمة لبدء التنفيذ. 

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتضافر جهود الجهات المعنية وتواجد مندوبيها في موقع الأعمال لتذليل أي معوقات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال في مدة لاتتجاوز شهر من بداية التنفيذ ، حيث حضر الاجتماع : الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة _معاون المحافظ_ ، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،  شوقي هاشم رئيس مركز ناصر ، المهندسة هبة الباجي مدير عام منطقة تعمير بني سويف ، المهندس مصطفى صابر _شركة دار الهندسة، ومسؤولى شركة مياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والغاز وأعضاء وحدة حياة كريمة بالديوان العام (أحمد إبراهيم ، نيرة نبيل). 

بني سويف الفشن مركز ناصر

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

أنغام وهاني فرحات

هاني فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام في قاعة رويال ألبرت بلندن

حكاية ديجافو

عن حكايتي ديجافو وبتوقيت 2028.. نسمة سمير: الموازنة بين عمق الفكرة وسهولة وصولها للمشاهد

أنعام محمد علي

إنعام محمد علي: شعرت بالخوف من تقدمي" الطريق إلى إيلات"وعرضناه في 6 دول عربية

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

