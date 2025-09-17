بني سويف.. تسريع إجراءات توصيل الصرف الصحي لمشروعات حياة كريمة

عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا ، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومتابعة الأعمال والشركات المنفذة ، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة مسبقا ودخولها الخدمة.

ناقش نائب المحافظ مع التنفيذيين المعنيين الآليات والإجراءات المطلوبة لتذليل أي معوقات تعترض مسار مد خدمة الصرف الصحي لبعض مشروعات المبادرة المنفذة بقرية بهبشين (سوق بهبشين والموقف) لسرعة تشغيلهما ودخولهما الخدمة ، وتم استعراض الخطوات المنفذة في هذا الشان ، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للأعمال والتصميمات اللازمة لبدء التنفيذ.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتضافر جهود الجهات المعنية وتواجد مندوبيها في موقع الأعمال لتذليل أي معوقات وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال في مدة لاتتجاوز شهر من بداية التنفيذ ، حيث حضر الاجتماع : الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة _معاون المحافظ_ ، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، شوقي هاشم رئيس مركز ناصر ، المهندسة هبة الباجي مدير عام منطقة تعمير بني سويف ، المهندس مصطفى صابر _شركة دار الهندسة، ومسؤولى شركة مياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والاتصالات والغاز وأعضاء وحدة حياة كريمة بالديوان العام (أحمد إبراهيم ، نيرة نبيل).