تعليم بني سويف يواصل جلسات التوعية بنظام البكالوريا المصرية

واصلت مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، سلسلة الجلسات الحوارية للتوعية بنظام البكالوريا المصرية وشرح تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، حيث تم عقد اللقاء التوعوي بإدارة الفشن التعليمية.

خلال اللقاء أكدت وكيل الوزارة أن هذه اللقاءات التوعوية تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بمواصلة لقاءات التوعية وشرح كافة تفاصيل نظام البكالوريا المصرية.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتها وتسعى بكل السبل لتقديم تعليم عالي الجودة ومتكامل يواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن الهدف من نظام البكالوريا هو إتاحة مسارات متعددة لتعليم عالي الجودة ، وليكون لدى الطلاب عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها.

وحرصت وكيل الوزارة على شرح كافة التفاصيل الخاصة بنظام البكالوريا والفرق بينه وبين نظام الثانوية العامة.

وأوضحت المسارات الأربعة التي يضمها نظام البكالوريا وهي ( مسار الطب وعلوم الحياة ، مسار الهندسة وعلوم الحاسب، مسار إدارة الأعمال ، مسار الآداب والعلوم الإنسانية).

وأكدت وكيل الوزارة أن قواعد القبول في الجامعات واحدة بين النظامين وأن التنسيق واحد لا فرق بين نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة موضحة الكليات التي تتبع كل مسار.

كما أكدت أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة على أن يختار الطالب النظام المناسب له دون إجبار من أحد.



وأوضحت وكيل الوزارة أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوى هي نفس المواد في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا.

وأضافت وكيل الوزارة أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحا مع أولياء الأمور والطلاب والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي تهم ولي الأمر والطالب.

جاء ذلك بحضور خالد عبد العظيم مدير إدارة الفشن وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية ولفيف من قيادات التعليم وأولياء الأمور والطلاب.