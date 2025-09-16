قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف يواصل جلسات التوعية بنظام البكالوريا المصرية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

واصلت مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، سلسلة الجلسات الحوارية للتوعية بنظام البكالوريا المصرية وشرح تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، حيث تم عقد اللقاء التوعوي بإدارة الفشن التعليمية. 

خلال اللقاء أكدت وكيل الوزارة أن هذه اللقاءات التوعوية تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بمواصلة لقاءات التوعية وشرح كافة تفاصيل نظام البكالوريا المصرية.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم تضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتها وتسعى بكل السبل لتقديم تعليم عالي الجودة ومتكامل يواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. 

وأشارت إلى أن الهدف من نظام البكالوريا هو إتاحة مسارات متعددة لتعليم عالي الجودة ، وليكون لدى الطلاب عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها.

وحرصت وكيل الوزارة على شرح كافة التفاصيل الخاصة بنظام البكالوريا والفرق بينه وبين نظام الثانوية العامة.

وأوضحت المسارات الأربعة التي يضمها نظام البكالوريا وهي ( مسار الطب وعلوم الحياة ، مسار الهندسة وعلوم الحاسب، مسار إدارة الأعمال ، مسار الآداب والعلوم الإنسانية).

وأكدت وكيل الوزارة أن قواعد القبول في الجامعات واحدة بين النظامين وأن التنسيق واحد لا فرق بين نظام البكالوريا المصرية والثانوية العامة موضحة الكليات التي تتبع كل مسار.

كما أكدت أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة على أن يختار الطالب النظام المناسب له دون إجبار من أحد.
 

وأوضحت وكيل الوزارة أن المواد الدراسية للصف الأول الثانوى هي نفس المواد في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار  عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا.

وأضافت وكيل الوزارة أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحا مع أولياء الأمور والطلاب والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي تهم ولي الأمر والطالب.

جاء ذلك بحضور خالد عبد العظيم مدير إدارة الفشن وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية  ولفيف من قيادات التعليم وأولياء الأمور والطلاب.

بني سويف الفشن تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

الأهلي

عدو رونالدو.. هل يصبح فرناندو سانتوس بديل ريبيرو فى الأهلى؟

ريكي هاتون

رحيل مفاجئ يهز الوسط الرياضي.. كل ما تريد معرفته عن ريكي هاتون أسطورة الملاكمة

بالصور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد