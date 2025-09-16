محافظ بني سويف يناقش عدداً من الموضوعات خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي

ترأس الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي ، وذلك في حضور اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام ، مصطفى رسلان مدير وحدة الإسكان الاقتصادي ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، ورؤساء المدن، ومسؤولى الإسكان والمساحة والمالية والشهر العقاري ومديري إدارات : الشؤون المالية والقانونية والتخطيط العمراني والأملاك والمكتب الفني

ناقش المحافظ خلال اجتماع امجلس الإدارات عددا من الموضوعات والطلبات الخاصة ببعض الجهات لتحويل وتغيير النشاط من إدارى إلى تجاري ، وتم التوجيه بدراسة تلك الطلبات من كافة النواحي الفنية والقانونية والجدوى الاقتصادية والعوائد التي يمكن تحصيلها لتعظيم إيرادات الصندوق وذلك وفق الضوابط والمعايير القانونية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة

وكلف المحافظ رؤساء المدن بإعداد بيان محدث متضمنا العدد الإجمالي للعمارات السكنية التابعة للصندوق وبيان موقفها الحالي من حيث الايجار أو التمليك ، وبحث الآليات المناسبة لتوفير التمويل المطلوب لترميم تلك الوحدات ، سواء عن طريق الصندوق "بالنسبة لوحدات الإيجار" أو على نفقة المالك " لوحدات التمليك"،مكلفا السكرتير العام بالإشراف والمتابعة مع رؤساء الوحدات لسرعة إعداد البيان المطلوب في غضون أسبوع