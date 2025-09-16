قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
محافظات

جامعة بني سويف التكنولوجية تدعم مهارات طلاب الأوتوترونكس بتدريب عملي ميداني

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

نظمت جامعة بني سويف التكنولوجية، برعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس الجامعة، تدريبًا صيفيًا ميدانيًا لطلاب برنامج الأوتوترونكس، وذلك في إطار حرصها على صقل مهارات الطلاب العملية وربطهم بسوق العمل وفق أحدث المعايير التكنولوجية.

استهدف التدريب إكساب الطلاب خبرات عملية مباشرة داخل بيئات العمل الحقيقية، من خلال ربط الدراسة النظرية بالتطبيق الفعلي، بما أتاح لهم فرصة الاحتكاك بالخبرات المتخصصة، وساهم في تطوير كفاءتهم واكتساب مهارات متقدمة تدعم مسيرتهم المهنية في قطاع النقل وصناعة السيارات.

وجاء تنفيذ التدريب بالتعاون مع عدد من الشركات، المصانع، مراكز الصيانة، والتوكيلات الرسمية المتخصصة في مجالات صيانة وتشغيل وتصنيع المركبات.

 وتنوّعت مجالات التدريب لتشمل الصيانة الميكانيكية، الفحص الإلكتروني، أنظمة النقل، السيارات الكهربائية، الشاحنات الثقيلة، والتعامل مع أحدث أجهزة التشخيص والبرمجة.

وشملت جهات التدريب ما يلي:
1. مصنع بيدو
تدرب الطلاب داخل مصنع بيدو على مراحل تصنيع وتجميع الهياكل المعدنية الخاصة بالمركبات، مما ساعدهم على فهم عمليات التصنيع الصناعي، وتعلم مهارات اللحام والتشكيل المعدني ضمن بيئة إنتاج حقيقية.

2. مصر حلوان للسيارات الكهربائية
قدم هذا التدريب تجربة فريدة للطلاب في مجال المركبات الكهربائية، حيث تعرفوا على مكونات أنظمة الدفع الكهربائي مثل المحركات والبطاريات، بالإضافة إلى تطبيقات التحكم الإلكتروني في السيارات الحديثة.

3. مركز التميز العلمي – الإنتاج الحربي
أتاح المركز للطلاب تجربة علمية وعملية على تطبيقات إلكترونية وهيدروليكية متقدمة داخل المركبات، بالإضافة إلى استخدام أجهزة محاكاة وأنظمة تحكم دقيقة ضمن بيئة بحثية متطورة.

4. الشركة العربية لصيانة السيارات
خلال التدريب شارك الطلاب في أعمال الصيانة والإصلاح داخل ورش مجهزة بأجهزة متقدمة، وتعرفوا على خطوات فحص المركبات وتحديد الأعطال وصيانة المحركات ونظم الفرامل والتبريد.

5. مركز شتوتجارت مرسيدس
تدرب الطلاب على تقنيات فحص وصيانة سيارات مرسيدس المتطورة، وتعرفوا على أنظمة الأمان المتقدمة داخل السيارات الفاخرة مثل ABS وESP، مع تطبيق عملي على أجهزة التشخيص الاحترافية.

6. المركز الحديث لصيانة وفحص السيارات
شهد هذا المركز تدريبًا تطبيقيًا على فحص أنظمة السيارات الميكانيكية والكهربائية، باستخدام أدوات الفحص الإلكتروني وبرامج التشخيص، مما عزز قدرة الطلاب على فهم الأعطال المعقدة وتحليلها.

7. مصنع شركة الأمل لتجميع السيارات
شارك الطلاب في خطوط التجميع داخل المصنع، وتعرفوا على مراحل تصنيع السيارات بداية من الشاسيه وصولًا إلى المنتج النهائي، مع الاطلاع على أساليب مراقبة الجودة وضبط الأداء.

8. توكيل كيا لصيانة السيارات
شهد التدريب في توكيل كيا تطبيقًا عمليًا على إجراءات الصيانة المعتمدة من الشركة، والتعامل مع أعطال نظم الكهرباء والميكانيكا، والتعرف على أساليب العمل داخل توكيل رسمي معتمد.

9. المركز الكوري لصيانة السيارات
ركز التدريب في هذا المركز على صيانة السيارات الكورية، خاصة أنظمة الحقن الإلكتروني والتكييف والكهرباء، مع ممارسة عملية على أجهزة فحص الكمبيوتر وبرمجة وحدات التحكم ECU.

10. شركة أوراسكوم – قطاع المعدات
تم تدريب الطلاب على صيانة المعدات الثقيلة مثل اللوادر والحفارات، وفهم آلية عمل الأنظمة الهيدروليكية والتشغيل الميكانيكي، مع الالتزام بإجراءات السلامة المهنية داخل الورش.

11. مركز RPM Service لصيانة السيارات
قدم المركز تدريبًا متقدمًا على صيانة السيارات الرياضية والمعدلة، شمل فحص الأنظمة الديناميكية وتعديل نظام العادم والتعليق، واستخدام أدوات دقيقة لتقييم الأداء بعد الصيانة.

12. مصر حلوان للاستيراد والتصدير
تعرف الطلاب خلال التدريب على منظومة الاستيراد والتخزين وتوزيع قطع غيار السيارات، وفهموا دور الشركات التجارية في توفير مكونات التشغيل الأساسية لصناعة السيارات.

13. الشركة الهندسية تراك هاوس لصيانة الشاحنات
قدم هذا التدريب للطلاب معرفة متخصصة في صيانة الشاحنات الثقيلة، شملت أنظمة الهواء والفرامل الهوائية وصيانة محركات الديزل، مع التركيز على الأعطال الخاصة بالمركبات التجارية.

14. توكيل أبو حتة
أُتيحت للطلاب فرصة التدريب العملي في توكيل أبو حتة، حيث تم التعرف على آليات الصيانة الدورية للمركبات الملاكي وفحص الأعطال باستخدام أجهزة التشخيص الحديثة، بالإضافة إلى التدريب على طرق التعامل مع العملاء داخل مراكز الخدمة.

15. مركز البرقان لصيانة السيارات
خلال فترة التدريب في مركز البرقان، اكتسب الطلاب مهارات التعامل مع أنظمة التعليق والتوجيه والفرامل، بالإضافة إلى تدريب عملي على فك وتركيب المكونات الميكانيكية بشكل آمن واحترافي.

بني سويف جامعة بني سويف بني سويف التكنولوجية

بويك
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
صحة الشرقية
