محافظ بني سويف يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة التعليمية يتطلب تكامل الأدوار بين التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، والوحدات المحلية، وباقي القطاعات الخدمية وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بمركز ناصر، حيث ناقش المحافظ مع الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، خطة المديرية لبدء الدراسة، حيث أوضحت أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية لمراجعة الإجراءات النهائية، بما يشمل سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية، وتوزيع المهام الإشرافية، وتسليم الكتب للطلاب قبل بدء الدراسة.

واستعرض المهندس محمد ياسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، تفاصيل المشروعات الجديدة المقرر دخولها الخدمة هذا العام، والتي بلغت 36 مدرسة تضم 549 فصلًا بتكلفة إجمالية 473 مليون جنيه، موزعة على مختلف المراكز. وأوضح أن هذه المشروعات شملت إنشاءات جديدة وتوسعات وإحلال كلي وجزئي، مؤكدًا الالتزام بتسليم المدارس في مواعيدها المحددة.

من جانبه، استعرض شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر الجهود التي تمت لرفع كفاءة محيط المدارس، من نظافة ورصف ورفع إشغالات، تنفيذًا لتكليفات المحافظ، كما أكد جاهزية الوحدة المحلية للتدخل السريع ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها مع بداية العام الدراسي.

وشدد المحافظ، خلال مناقشته مع المسؤولين، على أهمية سرعة استكمال كافة التجهيزات، قائلاً: «الطالب لازم يلاقي مدرسة نظيفة ومنظمة من أول يوم، والمعلم لازم يلاقي أدوات تساعده على أداء رسالته، عشان نضمن بداية قوية للعام الدراسي".