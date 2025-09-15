حوافز إثابة.. ملفات هامة خلال الاجتماع الدوري لمحافظة بني سويف

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ بني سويف، اجتماع لجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد مرسي مدير الموارد البشرية،محمد أبو الفتوح مدير الشئون القانونية،د.شيماء كرم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية، و "مقرر اللجنة" محمد عبد الباقي.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بخطط التدريب ورفع كفاءة للعاملين وطلبات خاصة بنقل بعض العاملين، وحوافز الإثابة إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بترقية بعض العاملين المستوفين للاشتراطات القانونية، واللوائح المنظمة.