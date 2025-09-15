محافظ بني سويف يلتقي أهالي الزيتون ويوجه بحلول عاجلة لمطالبهم

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال جولته الميدانية بمدرسة الشهيد أسامة فراج بقرية الزيتون، على لقاء عدد من المواطنين من أبناء القرية والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وتنوعت مطالب الأهالي بين تحسين خدمات الصرف الصحي، ورصف بعض الطرق الداخلية، وتدعيم شبكات المياه، حيث وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة ناصر بدراسة المطالب وتقديم حلول عاجلة، مع رفع تقرير تفصيلي له خلال أسبوع.

وأكد المحافظ أن فلسفة الإدارة المحلية تقوم على الشراكة مع المواطن، قائلاً: "التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون المواطن شريكًا أساسيًا فيها، والتعليم هو أبرز مثال، فالمدرسة وحدها لا تكفي لبناء الطالب، وإنما يحتاج الأمر لتعاون الأسرة والمجتمع".

وأضاف: "نحن نعمل على خلق بيئة تعليمية مناسبة، لكن نحتاج من أولياء الأمور أن يتابعوا أبناءهم، ويغرسوا فيهم قيم الانضباط والاجتهاد، حتى نتمكن جميعًا من بناء جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل".

وأشار المحافظ إلى أن اللقاءات المباشرة مع الأهالي تمثل أداة مهمة لتشخيص المشكلات على أرض الواقع بعيدًا عن التقارير المكتبية، لافتًا إلى أن متابعته الميدانية المستمرة تهدف إلى سرعة الحلول وتبني بدائل عملية قابلة للتنفيذ.