الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار بني سويف |انتظام الدراسة في 149 مدرسة السبت المقبل وافتتاح منافسات بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 149 مدرسة السبت المقبل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن العام الدراسي الجديد سينطلق السبت المقبل في 149 مدرسة تضم أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، على أن تبدأ الدراسة الأحد في جميع مدارس المحافظة البالغ عددها 1360 مدرسة تستوعب ما يزيد عن 880 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية.

 جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس، حيث أوضح المحافظ أن المحافظة أعدت خطة متابعة صارمة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، قائلاً: "لا نريد أي مدرسة تبدأ الدراسة بارتباك.. الجداول يجب أن تكون معلقة، المعلمون في أماكنهم، الكتب موجودة، والمرافق صالحة".

توزيع حقائب وأدوات مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" تحت إشراف د.محمد جبر المنسق العام للمبادرة في دعم العديد من القطاعات الخدمية لاسيما العملية التعليمية وتقديم المساندة للطلاب غير القادرين.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم الذي عرضته الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة، والذي تضمن الإشارة إلى جهود المؤسسة في توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب غير القادرين، بالتعاون مع المديرية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

افتتاح منافسات بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة ببني سويف
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اُفتتحت منافسات النسخة الثالثة من بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة ، والتي  تُقام تحت إشراف الاتحاد المصري للسباحة ، و يستضيفها حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف، ويشارك فيها 180 لاعباً  ولاعبة من 6 محافظات ، على مدار يومي الاثنين  والثلاثاء 15 و16  سبتمبر الجاري .

جاء ذلك في حضور : الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف " نائباً عن المحافظ"، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من: الدكتور أحمد مختار  مدير إدارة أنشطة مراكز الشباب ، الدكتور عاطف صلاح مدير إدارة أنشطة الهيئات ، الدكتور شريف نور مدير إدارة الهيئات ، الدكتور خالد يسري مدير المكتب الفني للإدارة المركزية ، ومن المديرية : هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب،والكابتن محمد هارون  منسق الاتحاد المصري للسباحة وقيادات نادي سيتى كلوب وأهالي وذوي اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

