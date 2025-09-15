محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 149 مدرسة السبت المقبل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن العام الدراسي الجديد سينطلق السبت المقبل في 149 مدرسة تضم أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، على أن تبدأ الدراسة الأحد في جميع مدارس المحافظة البالغ عددها 1360 مدرسة تستوعب ما يزيد عن 880 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة جاهزية المدارس، حيث أوضح المحافظ أن المحافظة أعدت خطة متابعة صارمة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، قائلاً: "لا نريد أي مدرسة تبدأ الدراسة بارتباك.. الجداول يجب أن تكون معلقة، المعلمون في أماكنهم، الكتب موجودة، والمرافق صالحة".

من جانبها أكدت الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية عقدت اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات لمراجعة كافة التفاصيل، بدءًا من تسليم الكتب للطلاب، وحتى تفعيل خطة الإشراف اليومي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل بالتوازي مع غرفة العمليات المركزية لضمان التدخل الفوري عند رصد أي ملاحظات.