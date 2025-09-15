افتتاح منافسات بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اُفتتحت منافسات النسخة الثالثة من بطولة مراكز شباب الصعيد في السباحة ، والتي تُقام تحت إشراف الاتحاد المصري للسباحة ، و يستضيفها حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف، ويشارك فيها 180 لاعباً ولاعبة من 6 محافظات ، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 سبتمبر الجاري .

جاء ذلك في حضور : الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف " نائباً عن المحافظ"، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من: الدكتور أحمد مختار مدير إدارة أنشطة مراكز الشباب ، الدكتور عاطف صلاح مدير إدارة أنشطة الهيئات ، الدكتور شريف نور مدير إدارة الهيئات ، الدكتور خالد يسري مدير المكتب الفني للإدارة المركزية ، ومن المديرية : الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، الأستاذ ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، الأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب،والكابتن محمد هارون منسق الاتحاد المصري للسباحة وقيادات نادي سيتى كلوب وأهالي وذوي اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.

وفي كلمته نقل "جبر" تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وترحيبه باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة ،ومشيرا إلى توجيهات المحافظ لمسؤولي قطاع الشباب والرياضة والجهات الشريكة بتقديم كافة التيسيرات التنظيمية والإدارية اللازمة لإنجاح البطولة، متمنيا للفرق المشاركة و الأجهزة الفنية والإدارية التوفيق والتميز في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

تضمنت فعاليات افتتاح البطولة ، البداية بالسلام الوطني واستعراض الفرق المشاركة ، وكلمات لقيادات الاتحاد والشباب والرياضة بجانب تكريم بعض اللاعبين من السباحين و تم تقليدهم ميداليات الفوز في المسابقة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة.