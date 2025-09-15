قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة طبية تُقدم 2600 خدمة مجانية لأهالي قرية سنور في بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير تم  عرضه على المحافظ  ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية سنور شرق النيل مركز بني سويف ، على مدار يومي السبت والأحد 13 و14 سبتمبر الشهر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

وخلال القافلة، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 6 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة -  الأطفال -  الجراحة- النساء  - الجلدية  -  تنظيم الأسرة  )

وأسفرت أعمال وفعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 909 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 31 تحليلاً معمليًا للدم، و32تحليلاً للطفيليات، و9 حالات أشعة عادية، و30 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 2 حالة لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة ، وتحويل حالة لاستكمال العلاج بالمستشفى

وتضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

 

وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 200مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 2633 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

 

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

بني سويف قافلة ببني سويف سنور ببني سويف

