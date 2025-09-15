بني سويف تستقبل فوجًا من السياح الألمان

استقبلت محافظة بني سويف مساء أمس فوجًا سياحيًا يضم عددًا من السائحين الألمان، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، التي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ “د. محمد هاني غنيم”.

وتم إعداد برنامج سياحي للفوج الألماني بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للسياحة واللجنة المشرفة على الممشى السياحي بديوان عام المحافظة.

تضمنت الزيارة قيام الفوج بجولة سياحية بممشى كورنيش النيل السياحي، وذلك في ظل ما تشهده المحافظة من تطويرات نوعية في البنية التحتية السياحية، وعلى رأسها مشروع كورنيش النيل الذي أصبح من أبرز المقاصد الترفيهية والمزارات الجاذبة للزوار.

واستمتع أعضاء الفوج بجمال الممشى وتصميمه المميز الذي يجمع بين الطابع الحضاري والإطلالة الطبيعية الخلابة على النيل، معربين عن سعادتهم بالأجواء الهادئة وحسن الاستقبال والتنظيم فضلا عن اعتدال الطقس في الفترة الحالية، ما يعكس تحسن الخدمات السياحية بالمحافظة.