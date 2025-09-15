قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
بني سويف تستقبل فوجًا من السياح الألمان

بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبلت محافظة بني سويف مساء أمس فوجًا سياحيًا يضم عددًا من السائحين الألمان، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، التي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ “د. محمد هاني غنيم”.

وتم إعداد برنامج سياحي للفوج الألماني بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للسياحة واللجنة المشرفة على الممشى السياحي  بديوان عام المحافظة.

 تضمنت الزيارة قيام الفوج بجولة سياحية بممشى كورنيش النيل السياحي، وذلك في ظل ما تشهده المحافظة من تطويرات نوعية في البنية التحتية السياحية، وعلى رأسها مشروع كورنيش النيل الذي أصبح من أبرز المقاصد الترفيهية والمزارات الجاذبة للزوار.

واستمتع أعضاء الفوج بجمال الممشى وتصميمه المميز الذي يجمع بين الطابع الحضاري والإطلالة الطبيعية الخلابة على النيل، معربين  عن سعادتهم بالأجواء الهادئة وحسن الاستقبال والتنظيم فضلا عن اعتدال الطقس في الفترة الحالية، ما يعكس تحسن الخدمات السياحية بالمحافظة.

