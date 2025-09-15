قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: 36 مدرسة جديدة و549 فصلاً بتكلفة 473 مليون جنيه تدخل الخدمة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف زيادة في عدد المدارس الجديدة مع بداية العام الدراسي 2025/2026، حيث أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن دخول 36 مدرسة جديدة وتوسعات وإحلال كلي وجزئي بإجمالي 549 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تجاوزت 473 مليون جنيها، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدرسة الشهيد أسامة فراج للتعليم الأساسي بقرية الزيتون، والتي جرى إحلالها وتجديدها ورفع طاقتها الاستيعابية من 10 فصول إعدادي إلى 33 فصلًا يخدم كافة المراحل (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي).

 

وأكد المحافظ أن هذه الزيادة الجديدة في عدد المدارس تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف التعليم على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحسين جودة التعليم في الصعيد بما يضمن تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

 

وأضاف المحافظ: "هدفنا ليس مجرد بناء مدارس جديدة، ولكن خلق بيئة تعليمية حقيقية تحفز الطالب على التعلم والإبداع، وتدعم دور المعلم في العملية التعليمية".

 

من جانبه أوضح المهندس محمد ياسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المشروعات الجديدة شملت كل المراكز، حيث حظي مركز الفشن بنصيب الأسد بـ13 مدرسة، تلاه مركز الواسطي بـ8 مدارس، بجانب مدارس جديدة في اهناسيا وناصر وببا وسمسطا وبني سويف العاصمة.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

بيدرو سانشيز

للمرة الثانية بأسبوع.. إسبانيا تلغي صفقة ضخمة بـ 700 مليون يورو مع إسرائيل

أرشيفية

رئيس وزراء السنغال يدعو المغتربين لتمويل خطة إنعاش اقتصادي بـ5,667 مليار فرنك

أرشيفية

الكرملين: توقف المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا ولا يوجد مرونة بموقف كييف

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد