محافظ بني سويف: 36 مدرسة جديدة و549 فصلاً بتكلفة 473 مليون جنيه تدخل الخدمة

شهدت محافظة بني سويف زيادة في عدد المدارس الجديدة مع بداية العام الدراسي 2025/2026، حيث أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن دخول 36 مدرسة جديدة وتوسعات وإحلال كلي وجزئي بإجمالي 549 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تجاوزت 473 مليون جنيها، موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدرسة الشهيد أسامة فراج للتعليم الأساسي بقرية الزيتون، والتي جرى إحلالها وتجديدها ورفع طاقتها الاستيعابية من 10 فصول إعدادي إلى 33 فصلًا يخدم كافة المراحل (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي).

وأكد المحافظ أن هذه الزيادة الجديدة في عدد المدارس تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف التعليم على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحسين جودة التعليم في الصعيد بما يضمن تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وأضاف المحافظ: "هدفنا ليس مجرد بناء مدارس جديدة، ولكن خلق بيئة تعليمية حقيقية تحفز الطالب على التعلم والإبداع، وتدعم دور المعلم في العملية التعليمية".

من جانبه أوضح المهندس محمد ياسين، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، أن المشروعات الجديدة شملت كل المراكز، حيث حظي مركز الفشن بنصيب الأسد بـ13 مدرسة، تلاه مركز الواسطي بـ8 مدارس، بجانب مدارس جديدة في اهناسيا وناصر وببا وسمسطا وبني سويف العاصمة.