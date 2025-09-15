توزيع حقائب وأدوات مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" تحت إشراف د.محمد جبر المنسق العام للمبادرة في دعم العديد من القطاعات الخدمية لاسيما العملية التعليمية وتقديم المساندة للطلاب غير القادرين.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التربية والتعليم الذي عرضته الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة، والذي تضمن الإشارة إلى جهود المؤسسة في توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب غير القادرين، بالتعاون مع المديرية، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأوضح التقرير أن عملية التوزيع تمت بحضور عدد من مسئولي مؤسسة حياة كريمة، منهم العقيد عمرو صقر مسئول الحالات الاجتماعية، والدكتور محمد المصري نائب المنسق العام، والدكتور حسام توحيد مسئول بني سويف، إلى جانب قيادات التربية والتعليم، ومنهم عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، وأمل عبد المنعم مدير مكتب الخدمة الاجتماعية.

وأشادت وكيل الوزارة بهذا التعاون المثمر، مؤكدة أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بتقديم جميع أوجه الدعم للطلاب غير القادرين، مثنية على الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة حياة كريمة في خدمة الأسر الأولى بالرعاية، وموجهة الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل الإنساني الذي أدخل البهجة على قلوب الطلاب.

من جانبه، أعرب مسئول الحالات الاجتماعية بمؤسسة حياة كريمة عن تقديره للتعاون البناء مع مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم بتوزيع أكثر من 500 حقيبة مدرسية وأدوات تعليمية في 5 إدارات تعليمية بالمحافظة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر غير القادرة، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والتسلح بالعلم باعتبارهم أمل المستقبل.