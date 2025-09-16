قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الاستثمارات القادمة إلى مصر تشيد بحالة الاستقرار
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي

مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
إسراء عبدالمطلب

في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، شهدت القاهرة لقاءً رفيع المستوى جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، حيث جرى استعراض آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتسريع تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى تُعزز من الشراكة الاقتصادية والتنموية.

شراكة تاريخية وزخم متجدد

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع روسيا، مشددًا على الزخم المتنامي في آليات التعاون الثنائي، من خلال انعقاد التشاور السياسي واللجان الفنية والاقتصادية المشتركة بانتظام. وأبرز في هذا السياق أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي أسفرت عن توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

مشروعات استراتيجية كبرى

ركّز اللقاء على المشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأوضح وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات والضمانات اللازمة لنجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، بما يعود بالنفع على الشعبين.

تعاون في السياحة والنقل والطيران

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة والطيران المدني. وأشاد عبد العاطي بالارتفاع الملحوظ في أعداد السياح الروس الوافدين إلى مصر، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على متانة الروابط الشعبية والثقافية. كما أشار إلى التنسيق الوثيق بين السلطات المعنية في البلدين وشركات الطيران والمشغلين السياحيين لدعم القطاع السياحي وتعزيز التبادل الثقافي والبشري.

تفقد المنطقة الصناعية الروسية

وعقد نائب رئيس الوزراء الروسي اجتماعًا مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تفقد سير إنشاء المنطقة الصناعية الروسية. وأكد أوفيرتشوك أن المشروع يحمل أهمية استراتيجية لروسيا ويُعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري والابتكاري، وزيادة الإنتاج الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن منطقة العين السخنة الصناعية تُعد من أكبر التجمعات الصناعية في العالم بفضل موقعها المتميز على ميناء العين السخنة، ما يضمن سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الجنوب العالمي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مركز عالمي

تتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكونها تضم ستة موانئ بحرية تُسهم بنحو 20% من تجارة الحاويات العالمية و10% من التجارة البحرية، فضلًا عن أربع مناطق صناعية متكاملة. كما تحيط بالبنية التحتية للمنطقة خطوط كهرباء وطرق برية وسكة حديدية للشحن، إضافة إلى ميناء شحن متطور يبعد 9 كيلومترات فقط، ومحطات معالجة ومحول كهربائي داخل الأرض المخصصة للمشروع.

رسالة إلى مجتمع الأعمال الروسي

وفي هذا السياق، شدد أوفيرتشوك على أهمية تعريف مجتمع الأعمال الروسي بالامتيازات الضريبية والجمركية والفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشركات الروسية للعمل في إفريقيا.

مؤتمر لتعزيز التنفيذ

وعلى هامش الزيارة، عُقد مؤتمر مخصص لمتابعة تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية، جرى خلاله مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بالتنفيذ العملي للمشروع، وتعزيز التعاون الصناعي المشترك مستقبلًا، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وجمعيات اقتصادية من البلدين.

روسيا مصرو وروسيا وزير الخارجية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني لتعزيز قيم الانتماء

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكلف بتنفيذ طلب أم فورًا بشأن رعاية ابنها من ذوي الهمم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة: نقلة نوعية في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟.. النتيجة مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد