تفاصيل  لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماع لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

‎ناقش الاجتماع سبل تعزيز الدعم الطبي واللوجستي للجرحى والمرضى الفلسطينيين، مع التركيز على رفع جاهزية المستشفيات المصرية وتوفير الرعاية الشاملة. واستعرض الدكتور عبدالغفار الحالة الصحية للجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج في 172 مستشفى مصري.

واستقبلت هذه المستشفيات منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن 7,277 مريضًا فلسطينيًا، منهم 1,057 لا يزالون تحت العلاج، يرافقهم 1,657 من ذويهم. وأجريت 2,978 عملية جراحية كبرى، إلى جانب تقديم 18,109 جرعات تطعيم، منها 13,265 للأطفال، مما يعكس التزام مصر بدعم الأشقاء الفلسطينيين صحيًا.

دفعات جديدة من الجرحى والمرضى

‎ووجه الوزير بإعداد خطط مستقبلية في حال استقبال دفعات جديدة من الجرحى والمرضى ، تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ورفع كفاءة الفرق الطبية، والتنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تقديم رعاية متكاملة.

‎من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن المنشآت الشبابية والرياضية المخصصة لدعم الجرحى ومرافقيهم تم تجهيزها لتقديم خدمات نفسية واجتماعية وترفيهية، لتوفير بيئة آمنة وداعمة خلال فترة إقامتهم.

‎كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخدمات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي من سبل معيشة لمرافقي الجرحى والمصابين الذين يتم علاجهم بالمستشفيات المصرية، والدور المحوري الدي يقوم به الهلال الأحمر المصري بأعتباره الالية الوطنية لأنفاذ المساعدات الي قطاع غزة مؤكدة أن مصر لم تغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وأن تدفق المساعدات المصرية إلى الأشقاء في قطاع غزة لم يتوقف يومًا واحدًا، في إطار الدور الإنساني والوطني لمصر وحرصها المستمر على دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

‎وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على توفير الدعم اللوجستي حول المستشفيات ومنافذ الاستقبال، مع تحسين الخدمات لضمان بيئة صحية وآمنة للمرضى طوال فترة علاجهم.

‎من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر تواصل إيصال المساعدات دون انقطاع، حيث يتم دفع 150 إلى 200 شاحنة يوميًا عبر معبر رفح، رغم التحديات اللوجستية التي تحد من تفريغ سوى 70 إلى 90 شاحنة يوميًا داخل القطاع.

‎وتؤكد لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم الرعاية الصحية والإنسانية الشاملة، والعمل المستمر لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل التحديات الراهنة.