لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل، تنويها وتحذيرا بشأن شخص يُدعى "القس بولس فرج الله" يزعم أنه كاهن ورئيس كنائس كاتدرائية القديسة العذراء مريم، ويرتدي زيا مشابها للزي الكهنوتي المعروف لكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

لا ينتمي للكنيسة

وأكدت الكنيسة أن هذا الشخص لا ينتمي إليها بأي صفة كهنوتية، مشيرة إلى أنه يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحدث من خلالها بصفته كاهنا، ويظهر مرتديا الزي المشار إليه، الأمر الذي قد يسبب لبسا لدى بعض أبناء الكنيسة.

وأهابت الكنيسة بجميع أبنائها عدم التعامل مع هذا الشخص على أنه كاهن قبطي، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة التأكد من شخصية أي شخص يرتدي الزي الكهنوتي بكافة درجاته قبل الانخراط في التعامل معه.