هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

أغلقت شرطة الاحتلال شارع في القدس المحتلة، استعدادا لاحتجاج مقرر من قبل منتدى الأسرى والمفقودين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وأعلنت العائلات أنها ستتظاهر أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد التقارير التي تفيد بأن جيش الدفاع الإسرائيلي شن عملية واسعة النطاق في مدينة غزة، وهي الخطوة التي تقول العائلات إنها تعرض حياة أحبائها للخطر.

لكن بحسب العائلات، "بعد أن علم من خلال التقارير الإعلامية أن العائلات تخطط للاحتجاج أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، هرب رئيس الوزراء نتنياهو بسرعة خلال دقائق".



وأعلنت عائلات الأسرى، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار وقفتها الاحتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء في القدس، احتجاجا على استمرار الاعتداءات على غزة.

وفي الليلة السابقة، ومع ظهور التقارير عن غارات واسعة النطاق يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في مختلف أنحاء مدينة غزة، بدأت عائلات الرهائن والرهائن السابقين في التجمع أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، منددين بالهجمات والخطر الذي تشكله على الرهائن.

أعلنت عنات أنجريست، والدة الرهينة ماتان أنجريست، الليلة الماضية أنهم لن يتحركوا من عند منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

قالت: "سنتحصن هنا، ولن نتحرك من هنا. يُقصف أحباؤنا من قِبل جيش إسرائيل بأوامر من رئيس الوزراء. إنه يبذل قصارى جهده لمنع التوصل إلى اتفاق ومنع عودتهم. نحن قلقون من أن تكون هذه ليلتهم الأخيرة، ولم نعد مستعدين لها".