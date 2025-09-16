أمريكا تحدد موعدا لإنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الصراع في أوكرانيا سينتهي خلال 90 يوما ،بعدما فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية ثانوية على النفط الروسي.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد عدة ضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل بجانب حظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

جاء ذلك ضمن تفاصيل الحزمة 18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

كما تم فصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي وتوسيع قيود التصدير بواقع 2.5 مليار يورو بالإضافة الي فرض حظر كامل على استيراد المنتجات النفطية المشتقة من النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي

وتم فرض إجراءات ضد السفن "المرتبطة بروسيا"، بالإضافة الي حماية بلجيكا من الدعاوى القضائية المحتملة بسبب الأصول الروسية المجمدة.