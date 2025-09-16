مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

حذّر الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات محمد صابر من أساليب جديدة يلجأ إليها المهاجمون الإلكترونيون لاختراق الهواتف، أبرزها إرسال مكالمات ورسائل مزيفة تظهر وكأنها صادرة من أرقام محلية، ما يمنحها مصداقية وهمية.





وأوضح أن المهاجمين يستخدمون برامج تتيح عرض أرقام غير حقيقية لخداع الضحايا، حيث يبدأ التأثير بعد الرد بثوانٍ، عبر طلب الضغط على أرقام معينة أو النقر على روابط تؤدي إلى اختراق الجهاز.





كما نبّه من الرسائل الاحتيالية التي تدّعي الفوز بجوائز، مؤكداً أن المجرمين يستغلون الطمع والخوف لزيادة نجاح جرائمهم، ودعا إلى اليقظة والإبلاغ الفوري.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

