اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران

شهدت قرية الراهبين بمركز سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بالمجمع الصناعي إثر ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب في تصاعد الأدخنة في السماء وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة، بـ5 سيارات مطافئ لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اندلاع حريق هائل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بمجمع صناعي مجاور للفيلا بنطاق قرية الراهبين بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب5 سيارات مطافئ لإخماد النيران قبل التهامها محتويات المجمع الصناعي .

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان بمحيط موقع الحادث أن اندلاع الحريق جاء نتيجة أحمال الكهرباء مما تسبب في اشتعال مخازن تابعه للمجمع الصناعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.