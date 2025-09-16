بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فيما يخص مرتبات المعلمين والحوافز، أن الوزارة تدرس صرف 1000 جنية حافز للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي له الان : لقد تم تخصيص 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال وأفراد أمن

وبالنسبة لمعلمي الحصة، قال وزير التربية والتعليم، هدفنا صرف مستحقات معلمي الحصة أول بأول ومفيش جنية هيتأخر .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إنه تم تدريب المعلمين على أعلى مستوى الجديدة والمحدثة، قائلا: كل منهج يتناسب مع المرحلة العمرية والسن للطالب الذى يدرسه، مشددا على أن المعلمين شاركوا فى وضع المناهج وأساتذة جامعات والمناهج فوق الممتازة

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الاهالي من اجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية .

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قائلا لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم انه تم استحداث 94 منهج جديد هذا العام

وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي يعقده الان بحضور محرري التعليم : ان الوزارة تملك حاليا جميع حقوق الملكية الفكرية لجميع مناهج وزارة التربية والتعليم