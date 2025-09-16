قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: قسم المنازعات الخارجية لديه 5 تحكيمات دولية فقط يعمل عليها بفضل توجيهات الرئيس السيسي
هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فيما يخص مرتبات المعلمين والحوافز، أن الوزارة تدرس صرف 1000 جنية حافز للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي له الان : لقد تم تخصيص 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال وأفراد أمن

وبالنسبة لمعلمي الحصة، قال وزير التربية والتعليم، هدفنا صرف مستحقات معلمي الحصة أول بأول ومفيش جنية هيتأخر .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إنه تم تدريب المعلمين على أعلى مستوى الجديدة والمحدثة، قائلا: كل منهج يتناسب مع المرحلة العمرية والسن للطالب الذى يدرسه، مشددا على أن المعلمين شاركوا فى وضع المناهج وأساتذة جامعات والمناهج فوق الممتازة

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الاهالي من اجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية .

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قائلا لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم انه تم استحداث 94 منهج جديد هذا العام

وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي يعقده الان بحضور محرري التعليم : ان الوزارة تملك حاليا جميع حقوق الملكية الفكرية لجميع مناهج وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المعلمين تدريب المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الزمالك

حقيقة وجود شرط جزائي في عقد بيزيرا.. ومحاميه يؤكد: هدفه إسعاد جمهور الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

انهيار منزل متهالك في سوهاج

اوائل الثانوية الأزهرية اثناء الزيارة

أوائل الثانوية الأزهرية يزورون دير سانت كاترين في رحلة ترفيهية لجنوب سيناء

صورة أرشيفية

المشدد 15 عامًا لعامل شرع في إنهاء حياة شاب بسوهاج

بالصور

الصداع النصفي في مرحلته الأولى.. نكشف ما لا يمكن توقعه

يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،
يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،
يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد