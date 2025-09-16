وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن عن نية بلاده تدمير قطاع غزة بالكامل في حال لم تستجب حركة حماس وتطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتسلم سلاحها.

شروط إسرائيلية لوقف العمليات العسكرية

أكد الوزير أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وتسليم السلاح هما الشرطان الأساسيان لإيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لن يتراجع حتى تتحقق هذه المطالب.

يأتي هذا التصريح في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في غزة، ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد بتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة.