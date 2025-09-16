قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالإسكندرية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ترأس  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة محامي الإسكندرية، وذلك بمقر نادي المحامين بجليم.

وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكداً أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته.

ونوه بأنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.

وأشار  عبدالحليم علام إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة بما يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، فنحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.

وأوضح أن جدول نقابة المحامين تعدى 700 ألف محام، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب، لكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات بحيث تقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.

وتابع: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تُسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط ولا يعملون بالمحاماة».

وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد هي لحفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مردفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها».

وطالب الأعضاء الجدد باتباع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة، مؤكداً أنه سيتم إعداد معهد المحاماة بشكل علمي وأكاديمي لتأهيل محامين يواكبون التطور الحادث في سوق العمل.

حضر جلسة حلف اليمين ؛ محمد عبدالوهاب، والسيد جابر مكي، أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية الفرعية.

المحامين الجدد حلف اليمين نقابة المحامين

