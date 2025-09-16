وزير التعليم: لن نربط تسليم الكتب بدفع مصروفات المدارس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا يوجد ربط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية والطالب هيدخل من أول يوم وهيستلم الكتب، والمدارس التجريبية كتبها داخل المدارس ويسدد المصروفات وفق 4 أقساط.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال السنة للصف الثالث الإعدادى سوف يطبق على دفعة الصف الأول الاعدادى الملتحقين بالعام الدراسى 2025.2026.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن حافز التدريس الذي سوف يصرف للمعلمين ومديري المدارس مختلف عن حافز تطوير التعليم.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس صرف 1000 جنية حافز للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل، ولكن هذا مختلف عن حافز التطوير الذي يصرف للمعلمين شهريا في الصفوف المطورة، وبالتالي المعلم سيحصل على حافز تطوير وحافز تدريس.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الاهالي من اجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية .

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قائلا لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.