وزير التعليم: لدينا 115 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والعام المقبل ستصل ل 200

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 115 مدرسة

وقال وزير التربية والتعليم : نسعى لأن تصل عدد المدارس إلى 200 مدرسة، حيث تقدم المدارس نموذج تعليمى بمعايير عالمية وتخرج طلاب لديه مهارات كبيرة وينافس الخريجين فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن حافز التدريس الذي سوف يصرف للمعلمين ومديري المدارس مختلف عن حافز تطوير التعليم.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس صرف 1000 جنية حافز للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل، ولكن هذا مختلف عن حافز التطوير الذي يصرف للمعلمين شهريا في الصفوف المطورة، وبالتالي المعلم سيحصل على حافز تطوير وحافز تدريس.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تم تدريب المعلمين بشكل كبير على المناهج الجديدة و هناك حالة رضا كبيرة على هذه المناهج

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي بحضور محرري التعليم : انه لاول مرة تم اشراك المعلمين في وضع المناهج

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تم رفع المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد و كلها مناهج ممتازة

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الاهالي من اجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية .

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قائلا لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.