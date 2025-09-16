حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن حافز التدريس الذي سوف يصرف للمعلمين ومديري المدارس سيكون حافزا إضافيا غير حافز تطوير التعليم.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس صرف 1000 جنيه حافزا للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل، ولكن هذا مختلف عن حافز التطوير الذي يصرف للمعلمين شهريا في الصفوف المطورة، وبالتالي المعلم سيحصل على حافز تطوير وحافز تدريس.

وأكد أنه تم تدريب المعلمين بشكل كبير على المناهج الجديدة و هناك حالة رضا كبيرة على هذه المناهج

وقال خلال مؤتمر صحفي بحضور محرري التعليم : إنه لاول مرة تم اشراك المعلمين في وضع المناهج

وأضاف أنه تم رفع المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد و كلها مناهج ممتازة.

وعلق على شكاوى الأهالي من إجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس. وقال وزير التعليم : الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية.