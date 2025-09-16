قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن حافز التدريس الذي سوف يصرف للمعلمين ومديري المدارس سيكون حافزا إضافيا غير حافز تطوير التعليم.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي  بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس صرف 1000 جنيه حافزا للمعلمين تصرف من شهر نوفمبر المقبل، ولكن هذا مختلف عن حافز التطوير الذي يصرف للمعلمين شهريا في الصفوف المطورة، وبالتالي المعلم سيحصل على حافز تطوير وحافز تدريس.

وأكد  أنه تم تدريب المعلمين بشكل كبير على المناهج الجديدة و هناك حالة رضا كبيرة على هذه المناهج

وقال خلال مؤتمر صحفي بحضور محرري التعليم : إنه لاول مرة تم اشراك المعلمين في وضع المناهج

وأضاف أنه تم رفع المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد و كلها مناهج ممتازة.

وعلق على شكاوى الأهالي من إجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس. وقال وزير التعليم : الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم المدارس

