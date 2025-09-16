قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
محافظ الغربية: تطوير المدارس ضمن أولويات خطة المحافظة وملف التعليم في صدارة التنمية المستدامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مدرسة كمال مرعي الابتدائية، بعد أعمال الإحلال الجزئي والصيانة الشاملة التي تمت بالمدرسة بإجمالي تكلفة تعاقدية بلغت 12 مليونًا و800 ألف جنيه، وعلى مساحة 1598.5 متر مربع. وتضم المدرسة 14 فصلًا دراسيًا بواقع فصلين لرياض الأطفال و12 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ وتخفيف الكثافات داخل الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد، جاء ذلك بحضو العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ، الاستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ،سحر محمد عبد الحميد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة وأعمال التطوير التي شملتها، حيث روعي في التنفيذ تهيئة بيئة تعليمية متكاملة من فصول ومعامل وساحات تليق بأبناء القرية. وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية وفناء المدرسة للاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير المدارس ورفع كفاءتها يأتي في مقدمة أولويات المحافظة لتقديم خدمة تعليمية متميزة. وأضاف أن افتتاح مدرسة كمال مرعي يمثل خطوة مهمة لدعم العملية التعليمية بقرى مركز المحلة الكبرى، موضحًا أن المحافظة تضع ملف التعليم في صدارة خططها التنموية، وفي القلب منها أبناؤنا الطلاب الذين يمثلون مستقبل مصر.

وشدد محافظ الغربية على أن العمل جارٍ على التوسع في إنشاء وصيانة المدارس داخل مختلف القرى والمراكز، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويرتقي بمستوى التعليم، مؤكدًا أن رضا المواطن هو الهدف الأسمى لكل ما يُنفذ من مشروعات.

وقد أعرب أهالي قرية الدواخلية عن سعادتهم البالغة بافتتاح المدرسة قبل بدء العام الدراسي، ووجّهوا الشكر للواء أشرف الجندي محافظ الغربية على دعمه واهتمامه بتلبية احتياجات القرى، مؤكدين أن هذا المشروع يعكس حرص الدولة والمحافظة على مستقبل أبنائهم وتوفير بيئة تعليمية تليق بهم.

