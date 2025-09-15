محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش محلة أبو علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الأعمال الجاريه بكورنيش محلة أبو علي بمدينة المحلة الكبرى، بطول 413 م وعرض 6,6 م مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة معدلات التنفيذ وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعايير الجمالية، باعتباره واحدًا من أهم المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء قلعة الصناعة المصرية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن رصف وتطوير كورنيش محلة أبو علي من خلال تغطية مصرف نمرة 5 بطول 735 مترًا، وتدبيش جسر بحر الملاح بطول 441 مترًا، إلى جانب إنشاء ممشى حضاري للمشاة بطول 660 مترًا يوفر متنفسًا آمنًا ولائقًا للأهالي، فضلًا عن تنفيذ طريق رئيسي مزدوج بعرض 6.6 متر في كل اتجاه، وطريق خدمة بعرض 6 أمتار، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ويعزز من كفاءة مدخل القرية ويربطها بالمراكز والقرى المحيطة في إطار رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات.

وأكد “الجندي” أن الأعمال الجارية يجب أن تراعي الهوية البصرية للمحافظة، موجهًا بزيادة الرقعة الخضراء وأعمال التشجير والتجميل بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء مجتمع عمراني متكامل يضع الإنسان في قلب الأولويات، ويحقق بيئة صحية ومشهدًا حضاريًا يليق بعراقة مدينة المحلة الكبرى وريادتها.

وأضاف محافظ الغربية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي تشهدها المدينة، والتي تستهدف تطوير المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

جهود الجهات التنفيذية

وتواصل محافظة الغربية، من خلال أجهزتها التنفيذية، المتابعة اليومية والدقيقة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، حرصًا على دقة التنفيذ وجودة المخرجات، وانطلاقًا من إيمانها بأن خدمة المواطن وتوفير بنية تحتية متطورة هما حجر الأساس لمستقبل أفضل يليق بتاريخ الغربية وريادتها الصناعية والحضارية.