«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
تحقيقات وملفات

الغربية .. ندوة للعاملين بالمراكز والمدن والأحياء حول مكافحة الفساد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء إبراهيم عبد المنعم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، فعاليات الندوة التوعوية الموسعة التي عُقدت اليوم بديوان عام المحافظة تحت عنوان “دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته”، والتي خُصصت للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والعاملين بالجهاز الإداري.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي كلمته، أكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت من مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية أولوية قصوى في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة مطالب بأن يكون القدوة في الالتزام والانضباط، وأن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة تبدأ من نزاهة وشفافية الأداء اليومي للعاملين فيها.

ووجّه الجندي خالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها الحثيثة في صون المال العام ومتابعة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين المحافظة والهيئة يعكس إيمانًا مشتركًا بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية متكاملة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

دعم الجهاز الإداري 

ومن جانبه، استعرض اللواء إبراهيم عبد المنعم رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الجهود المتواصلة للهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الهيئة تمثل حائط الصد الأول وسياج الحماية لمقدرات الدولة، حيث تقوم بدور محوري لا يقتصر على الرقابة والمحاسبة فحسب، بل يمتد ليشمل وضع الآليات الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء جهاز إداري كفء قادر على الوفاء باحتياجات المواطنين. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على محاور متكاملة تبدأ من رفع وعي العاملين وتعزيز قيم النزاهة والانضباط داخل المؤسسات، وصولاً إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات العامة.

مكافحة الفساد 

كما أعرب اللواء عبد المنعم عن اعتزازه بمحافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، مؤكداً أن ما تبديه المحافظة من دعم وتعاون دائم مع الهيئة يجسد نموذجاً عملياً للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، ويؤكد أن الغربية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة لتكون في طليعة المحافظات الداعمة لمسيرة الجمهورية الجديدة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مواجهة الفساد لا تنحصر في الإجراءات الرقابية فقط، وإنما تبدأ من داخل كل مؤسسة، من خلال التزام العاملين بالقيم الوظيفية والانضباط المهني، بما يضمن تقديم خدمة عامة تليق بالمواطن المصري وتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الرقابة الإدارية تحسين الخدمات المنظومة الإدارية

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

انشطة التضامن

للعام الخامس.. أنشطة توعوية لصندوق الإدمان داخل الشواطئ لرفع الوعى بأضرار المخدرات

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

قداس رسامة كاهن جديد بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

رجيم الأرداف
رجيم الأرداف
رجيم الأرداف

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

