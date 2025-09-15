محافظة الغربية : منظومة ربط الجهات بقواعد بيانات موحدة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة إقامة منظومة متكاملة لقواعد بيانات موحدة تشمل جميع الجهات التنفيذية والمديريات والشركات والمرافق الحيوية بالمحافظة، ضمن خطة تهدف لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة التعامل مع الطوارئ والأزمات، وضمان سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في المواقف الطارئة.



وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتفعيل المنظومة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأن ربط وتوحيد قواعد البيانات يمثل خطوة محورية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح سرعة رصد أي طارئ وتوجيه فرق التدخل الميداني بشكل لحظي.



وشدد اللواء أشرف الجندي على أنه منذ توليه مسؤولية المحافظة وضع إنشاء قواعد بيانات متكاملة لجميع القطاعات على رأس أولوياته، باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة الأزمات وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لأن تكون نموذجًا رائدًا في سرعة الاستجابة والجاهزية الكاملة للتعامل مع الأزمات.



وأوضح المحافظ أن الهدف الرئيسي هو حماية المواطن وضمان استمرار الخدمات بكفاءة عالية في جميع الظروف، مؤكدًا أن ربط قواعد البيانات بين جميع الجهات التنفيذية يمنح المحافظة أداة متطورة لإدارة المواقف الطارئة ويعزز ثقة المواطنين في سرعة وفاعلية استجابة الأجهزة.



واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بالتأكيد على استمرار تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والذكية، وأن المواطن يظل في قلب الأولويات، مشددًا على متابعة التنفيذ الميداني لضمان أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأزمات والطوارئ.