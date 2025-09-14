قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
مدارس الغربية ترتدي حُلّتها الجديدة.. المحافظ يتابع الاستعدادات ويشيد بجهود التربية والتعليم في استقبال العام الدراسي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مدارس المحافظة أصبحت في أبهى صورة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن ما تحقق من أعمال تطوير ورفع كفاءة يعد انعكاسًا لروح المسؤولية والتفاني في خدمة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم لجهود مديرية التربية والتعليم في تجهيز المدارس بمختلف المراكز والمدن، والتي تضمنت تنفيذ أعمال دهانات شاملة، ورفع كفاءة الفصول ودورات المياه، وصيانة المرافق الحيوية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لوكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر حسن وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن الاستعدادات المبكرة هذا العام ضربت أروع الأمثلة في العمل بروح الفريق الواحد من أجل راحة الطلاب وأولياء الأمور، ولتكون مدارس الغربية نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت منذ انتهاء الدراسة بشكل مبكر تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية، حيث جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات ورفع كفاءة المباني الدراسية والتأكد من صلاحية المرافق قبل موعد الدراسة بوقت كافٍ، مشددًا على أن جميع الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة لضمان استقبال الطلاب في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية حتى اللحظات الأخيرة قبل بداية الدراسة للتأكد من جاهزية المدارس على أكمل وجه، موجها بتكثيف أعمال النظافة والتشجير ورفع أي إشغالات بمحيط المدارس لخلق بيئة صحية وآمنة.

مدارس الغربية 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن “مدارس عروس الدلتا ستستقبل أبناءها هذا العام الدراسي في أبهى صورة، بما يليق بمحافظة الغربية وتاريخها العريق في دعم العلم والتعليم”.

اخبار محافظة الغربية مدارس الغربية العام الدراسي جاهزه الطلاب والطالبات

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

العملات الرقمية- صورة أرشيفية

هدوء حذر بسوق العملات الرقمية.. وبيتكوين قرب 116 ألف دولار

المسطحات المدرفلة

رسوم وقائية مؤقتة على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد.. تفاصيل

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يصدر ثلاثة قرارات بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

