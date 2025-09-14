مدارس الغربية ترتدي حُلّتها الجديدة.. المحافظ يتابع الاستعدادات ويشيد بجهود التربية والتعليم في استقبال العام الدراسي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مدارس المحافظة أصبحت في أبهى صورة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن ما تحقق من أعمال تطوير ورفع كفاءة يعد انعكاسًا لروح المسؤولية والتفاني في خدمة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال متابعته اليوم لجهود مديرية التربية والتعليم في تجهيز المدارس بمختلف المراكز والمدن، والتي تضمنت تنفيذ أعمال دهانات شاملة، ورفع كفاءة الفصول ودورات المياه، وصيانة المرافق الحيوية، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لوكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ ناصر حسن وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن الاستعدادات المبكرة هذا العام ضربت أروع الأمثلة في العمل بروح الفريق الواحد من أجل راحة الطلاب وأولياء الأمور، ولتكون مدارس الغربية نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت منذ انتهاء الدراسة بشكل مبكر تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية، حيث جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات ورفع كفاءة المباني الدراسية والتأكد من صلاحية المرافق قبل موعد الدراسة بوقت كافٍ، مشددًا على أن جميع الإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة لضمان استقبال الطلاب في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية حتى اللحظات الأخيرة قبل بداية الدراسة للتأكد من جاهزية المدارس على أكمل وجه، موجها بتكثيف أعمال النظافة والتشجير ورفع أي إشغالات بمحيط المدارس لخلق بيئة صحية وآمنة.

مدارس الغربية

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن “مدارس عروس الدلتا ستستقبل أبناءها هذا العام الدراسي في أبهى صورة، بما يليق بمحافظة الغربية وتاريخها العريق في دعم العلم والتعليم”.