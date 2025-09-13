رمد المحلة .. إجراء أول عملية جلوكوما خلقية لطفل 13 عاماً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المحلة الكبرى ، من إجراء أول عملية جلوكوما خلقية لطفل يعاني من مياه زرقاء.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المريض طفل يبلغ من العمر 13 عامًا يعاني من مياه زرقاء في العين اليمنى وضعف شديد في النظر وارتفاع في ضغط العين.

تجهيز الطفل وأجريت الجراحة



أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه أجري الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة بدقة وتم تجهيز الطفل وأجريت الجراحة بنجاح باستخدام أحدث التقنيات الجراحية

الطفل حالته الصحية مستقرة ويتابع بالمستشفى تحت إشراف الفريق الطبي.



وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا النجاح يأتي بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي.

