تشكيل غزل المحلة والمقاولون العرب في مباراتهما بالجولة السادسة بالدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري باستاد غزل المحلة

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب كالتالي:-

عامر عامر في حراسة المرمى، أحمد العش، أحمد شوشة، رشاد العرفاوي، بسام وليد، يحيى زكريا، موري توريه، محمد جريندو، أحمد عتمان، عموري، وميهوب.

كما أعلن محمد مكي، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه وجاء كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، عمر الوحش، إسلام جابر، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمد عنتر، نادر هشام، جواكيم أوجيرا، ومحمد جودة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين فقط.