المصري يستأنف تدريباته اليوم بالقاهرة تحضيرًا لموقعة غزل المحلة

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد تدريباته بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في تمام الثامنة مساءً على ستاد السويس الجديد.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في القاهرة بسبب انشغال ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، الذي يستضيف فعاليات خاصة بالأكاديمية خلال الفترة الحالية.

وكان المصري قد خاض أمس السبت مباراته في الجولة السادسة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة، استعاد الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، الذي تلقى الهزيمة الأولى.