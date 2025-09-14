قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يستأنف تدريباته اليوم بالقاهرة تحضيرًا لموقعة غزل المحلة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسراء أشرف

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد تدريباته بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في تمام الثامنة مساءً على ستاد السويس الجديد.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في القاهرة بسبب انشغال ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، الذي يستضيف فعاليات خاصة بالأكاديمية خلال الفترة الحالية.

وكان المصري قد خاض أمس السبت مباراته في الجولة السادسة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة، استعاد الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، الذي تلقى الهزيمة الأولى.

المصري البورسعيدي المصري الزمالك غزل المحلة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

فعاليات مكتبة مصر العامة

أجواء احتفالية.. مكتبة مصر العامة بالدقي تختتم أنشطة الصيف بمعرض فني شامل

اعتداء اشقاء على شقيقهم بالغربية

على طريقة قابيل وهابيل..القصة الكاملة لانهاء أشقاء حياة أخيهم الأصغر بسبب الميراث بالغربية

صورة أرشيفية

موعد عودة مياه الشرب إلى قرى جرجا في سوهاج

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد