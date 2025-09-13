تألق عامر عامر.. شوط أول سلبي بين غزل المحلة والمقاولون العرب بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعت بين فريقي غزل المحلة والمقاولون العرب باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز"دوري نايل".



نجح لاعبو المقالون العرب في فرض الاستحواذ على مجريات الشوط الأول وافتقد الفريق للمسة الأخيرة التي كادت أن تغير أحداث المباراة ، لولا تألق عامر عامر حارس مرمى المحلة .

وتراجع أداء غزل المحلة الذي فشل في شن الهجمات وتراجعوا للخط الخلفى للحفاظ على التعادل حتى انتهاء الشوط الأول

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط. بجدول ترتيب الدوري المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب كالتالي:-

عامر عامر في حراسة المرمى، أحمد العش، أحمد شوشة، رشاد العرفاوي، بسام وليد، يحيى زكريا، موري توريه، محمد جريندو، أحمد عتمان، عموري، وميهوب.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:-

محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، عمر الوحش، إسلام جابر، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمد عنتر، نادر هشام، جواكيم أوجيرا، ومحمد جودة.