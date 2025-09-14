قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ناقد رياضي يكشف سر الدقيقة 600 في تعادل غزل المحلة والمقاولون العرب

المقاولون العرب
المقاولون العرب
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي تعادل غزل المحلة أمام المقاولون العرب.

وكتب خالد طلعت:"أخيرا شباك غزل المحلة تهتز بأول هدف هذا الموسم بعد 600 دقيقة لعب متتالية بشباك نظيفة ، وذلك بهدف للمقاولون العرب من ضربة جزاء في الدقيقة 99 والأخيرة من عمر مباراة الفريقين لتنتهي بالتعادل 1-1

الطريف أن الهدف أيضا هو أول هدف يسجله المقاولون العرب هذا الموسم بعد صيام عن التهديف طوال 600 دقيقة لعب لم يسجل فيها أي هدف".

وسيطر التعادل الإيجابي ١-١ على أحداث مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل  باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز"دوري نايل". 

نجح لاعبو المقالون العرب في فرض الاستحواذ على مجريات الشوط الأول وافتقد الفريق للمسة الأخيرة التي كادت أن تغير أحداث المباراة ، لولا تألق عامر عامر حارس مرمى المحلة .

وتراجع أداء غزل المحلة الذي فشل في شن الهجمات  وتراجعوا للخط الخلفى للحفاظ على التعادل حتى انتهاء الشوط الأول 

سجل نادي غزل المحلة هدف عن طريق أحمد شوشة من ركلة جزاء في الدقيقة 64، 

وتحصل نادي المقاولون العرب على ركلة جزاء، ترجمها مصطفى جمال بتصويبة سكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركزالسادس  برصيد ٨ نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد  ثلاثة نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب كالتالي:-

عامر عامر في حراسة المرمى، أحمد العش، أحمد شوشة، رشاد العرفاوي، بسام وليد، يحيى زكريا، موري توريه، محمد جريندو، أحمد عتمان، عموري، وميهوب.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:-

 محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، لؤي وائل، عمر الوحش، إسلام جابر، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمد عنتر، نادر هشام، جواكيم أوجيرا، ومحمد جودة.

غزل المحلة المقاولون العرب خالد طلعت

