محافظ الغربية يستقبل رئيس الجامعة التكنولوجية بسمنود لمناقشة سبل التعاون المشترك ويؤكد التعليم الفني والتكنولوجي قاطرة التنمية الصناعية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن التعليم التكنولوجي والفني يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتوطين التكنولوجيا وبناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، ودعم التكامل بين التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية ، جاء ذلك بحضور المهندس السيد الجيار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بوسط الدلتا بالهيئة المصرية العامة للمساحة .

وأوضح محافظ الغربية أن وجود الجامعة التكنولوجية على أرض عروس الدلتا يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني بمصر، لما توفره من برامج دراسية متطورة وتدريب عملي متكامل يواكب أحدث التطورات العالمية، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لضمان دعم طلابها، بالتعاون مع المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى.

دعم الأسر والعائلات

وأضاف أن التعليم الفني والتكنولوجي هو القاطرة الحقيقية للتنمية الصناعية، وأن محافظة الغربية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات التكنولوجية من أجل توفير فرص عمل مستدامة للشباب، ودعم الصناعة الوطنية، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رئيس جامعة سمنود

من جانبه، أعرب الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية عن اعتزازه الكبير بالدعم الذي تقدمه محافظة الغربية للجامعة، مؤكدًا أن وجود الجامعة على أرض عروس الدلتا يحمل دلالة قوية على مكانة المحافظة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني. وقال: “نحن نعمل على تخريج أجيال تمتلك العلم والمهارة وتكون قادرة على خدمة الصناعة ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، بدعم كامل من محافظة الغربية.”

وفي ختام اللقاء، شدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تضع التعليم التكنولوجي في مقدمة أولوياتها، باعتباره المدخل الحقيقي لصناعة مستقبل يليق بمصر ويعكس مكانتها الرائدة.