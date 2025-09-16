ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو

أعلنت مريم النشار فتاة محافظة الغربية منذ قليل عن عمق شكرها لرجال الداخلية وجهات التحقيق وأعضاء اللجنة العرفية التي تدخلت في حل الخلاف الدائر بينها وبين عمها الأكبر، لافتة بقولها في بث مباشر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "شكرا لكل ضباط مديرية أمن الغربية ومباحث مركز طنطا وكل العمد والمشايخ الذين تدخلوا من أجل عودتي مره أخرى إلى شقة أهلي وفعلا ربنا كرمني بأن اشم رائحة أبويا وأمي وأخواتي وأفراد أسرتي اللي فقدتهم طوال الأشهر الماضية.

عادت إلى منزل أسرتها



وتابعت الفتاة المكلومة بقولها “تعبت كتير وربنا عوضني الخير علي صبري رغم اعاقتي والحمد لله علي كل شىء فقدته في حياتي وربنا صبره عظيم”.

وجع وألم الذكريات

وكانت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية شهدت في وقت سابق استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حرمان الفتاة مريم النشار وشقيقتها من ميراثهما من جهه عمهما عقب وفاة والدهما واشقائهما في حادث سير بمصيف مطروح في منتصف العام الماضي .

تفاصيل الواقعة

"لحظات من الوجع والألم عشتها لما فقدت ابويا وامي واخواتي في حادث السير بمصيف مطروح منذ قرابة عام ونصف ولم استطع دخول بينما بسبب حرمان عمي لي ولشقيقتي من الذهاب الي شقتنا " بتلك الكلمات أعربت الفتاة مريم النشار ابنة قرية محلة مرحوم عن استغاثتها لافتة بقولها في تصريحات صحفية خاصة :"انا فعليا بستغيث بالرئيس الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية بسبب حرمانا من حقنا في ميراثنا بسبب عمنا ونفسي اسشم رائحة ملابس أمي وأبويا وأخواتي داخل شقة اللي عشت فيها في حياتهم وحرمت من جدرانها بعد مماتهم " .

مناشدات الفتاة



كما ناشد الفتاة والدموع في عيناها بقولها “لحظات فقدان أفراد أسرتي لم انساها لحظه ولم استطع نسيان ما حدث خلال فترة حادث تصادم السيارة بطريق الساحل الشمالي”.

واستغاثت الفتاة "مريم النشار " بقولها "عمي ينهرنا ليلا ونهارا رغم تدشين جلسات عرفية بمشاركة مشايخ القرية وممثلي كبار العائلات مازلت انا وشقيقتي مقيمين خارج منزل الأسر وحرمنا من دفء أمي وأبويا وأشقايي خلال الآونة الأخيرة وربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته " .

رحيل أفراد أسرتها في حادث

الجدير بالذكر أن الفتاة الضحية وشقيقتها فقدوا 5 من أفراد أسرهم في حادث مأساوي أثناء ذهابهم للمصيف بالساحل الشمالي في حادث تصادم مما أثار حفيظة المواطنين بحالة من الصدمة والوجيعة لرحيل أفراد الأسرة و رحيلهم المفاجىء عن الحياة وتشييع جثامينهم بمسقط رأسهم بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا .