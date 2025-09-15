محافظ الغربية: توفير بيئة صحية وآمنة تليق بعروس الدلتا

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتشجير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، وتحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن أعمال النظافة تشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق الحركة وتشوه المظهر العام، بينما تهدف حملات التشجير إلى زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين لتعزيز المظهر الجمالي وتحسين جودة الهواء.

وشدد "الجندي" على أن النظافة والتشجير وجهان لبيئة حضارية متكاملة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء الأجهزة التنفيذية أو المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مشددة باستمرار الحملات على مدار اليوم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الوحدات المحلية بالأدوات والمعدات اللازمة، لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مؤكدًا أن الهدف هو بناء بيئة نظيفة وخضراء تُجسّد الوجه الحقيقي لمحافظة الغربية كعروس للدلتا.