محافظ الغربية: صحة المواطن أولوية وضبط 2 طن منتجات مخالفة في أسبوعين

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.

وفي هذا الصدد، واصلت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين وأقسام المجازر والتفتيش على اللحوم بكافة المراكز والمدن، تنفيذ حملاتها المكبرة والمفاجئة على مدار الساعة دون انقطاع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني المطروحة بالأسواق وحماية المستهلكين من أي تجاوزات.

وتمكنت الحملات خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ١٣ سبتمبر الجاري، من ضبط نحو ١٩٥٩.٩ كجم من المنتجات المخالفة (قرابة ٢ طن)، وتحرير ٣٥ محضر مخالفة تنوعت ما بين لحوم ودواجن وأسماك ومصنعات لحوم، حيث تم ضبط طن و٥٠ كجم لحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ٤٢٥ كجم أسماك ورنجة باشتباه صلاحية، تم سحب عينات منها للتحليل، فضلاً عن ١٢٧ كجم دواجن باشتباه صلاحية، و٤٨ كجم دواجن غير صالحة، و٣٢.٥ كجم دواجن بدون بيانات. كما ضبطت الحملات ٧١ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، و٥.٤ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ١٠٣ كجم مصنعات لحوم بدون بيانات، و١٠ كجم غير صالحة، و٨٨ كجم باشتباه صلاحية تم سحب عينات منها للتحليل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن الحملات الرقابية على الأسواق لا تتوقف وستظل مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية مطلقة في العمل التنفيذي، وأنه لا مكان للمتلاعبين بقوت الناس أو من يحاولون طرح منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر بالسوق المحلي، قائلاً: “صحة المواطن خط أحمر، ولن نسمح بأي تهاون أو استهتار في هذا الملف الحيوي”.

وأضاف المحافظ أن ما تحقق من ضبطيات يعكس جدية الدولة في التصدي الحاسم لمحاولات الغش التجاري، موجهاً الشكر لمديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة المشاركة على جهودها المستمرة لحماية المجتمع وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف مباشر من المديرية، مؤكداً أن العمل مستمر على مدار الساعة وبخطط مكثفة للمرور المفاجئ على الأسواق، وأن أي مخالفات يتم رصدها تواجه بإجراءات فورية وحاسمة حفاظاً على صحة المواطنين.