رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل
«الإفتاء» تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول «صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام»
توك شو

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء برج الكوثر والخيام المجاورة في شارع دمشق غربي مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا بمطالبة جيش الاحتلال، بإخلاء برج الكوثر والخيام المجاورة في شارع دمشق غربي مدينة غزة.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنات المساعدات المتجهة من مصر إلى غزة تحمل أطنانًا من الدقيق والمستلزمات الطبية.

وقبل يومين شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة زاد العزة. من مصر إلى غزة"، الخميس، فى الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

