جيش الاحتلال يطالب بإخلاء برج الكوثر والخيام المجاورة في شارع دمشق غربي مدينة غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا بمطالبة جيش الاحتلال، بإخلاء برج الكوثر والخيام المجاورة في شارع دمشق غربي مدينة غزة.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن شاحنات المساعدات المتجهة من مصر إلى غزة تحمل أطنانًا من الدقيق والمستلزمات الطبية.

وقبل يومين شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة زاد العزة. من مصر إلى غزة"، الخميس، فى الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.