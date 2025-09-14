دقيق ومستلزمات طبية.. تفاصيل الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ36 لغزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا حيث تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ36 من مصر باتجاه قطاع غزة.

وأوضح مراسل القناة، أن شاحنات المساعدات المتجهة من مصر إلى غزة تحمل أطنانًا من الدقيق والمستلزمات الطبية.

وقبل يومين شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة زاد العزة. من مصر إلى غزة"، الخميس، فى الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البرى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.