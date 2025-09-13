قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
محافظات

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

محمد عبد الفتاح

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرى ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغاً يفيد بوقوع الحادث فى نطاق مركز إدفو، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، بينها 5 سيارات من محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا لإجراء الفحوصات والإسعافات العاجلة.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

حادث

تعرض  5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث سقوط سيارة ميكروباص أجرة فى ترعة شمال أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق نصر النوبة وسقوطها فى ترعة أمام قرية أدندان.

وأصيب فى الحادث 5 أشخاص، هم: خالد.م 17 سنة، جمال.ص 16 سنة، وأحمد.م 19 سنة، وعماد.س 27 سنة، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وعادل. ى 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج السيارة من الترعة. 

لقى 5 أشخاص مصرعهم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق الشلاتين شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص فى طريق حلايب وشلاتين، وتحديدا بالكيلو 35، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

