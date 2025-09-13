إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرى ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك عقب تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغاً يفيد بوقوع الحادث فى نطاق مركز إدفو، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، بينها 5 سيارات من محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا لإجراء الفحوصات والإسعافات العاجلة.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

حادث

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث سقوط سيارة ميكروباص أجرة فى ترعة شمال أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق نصر النوبة وسقوطها فى ترعة أمام قرية أدندان.

وأصيب فى الحادث 5 أشخاص، هم: خالد.م 17 سنة، جمال.ص 16 سنة، وأحمد.م 19 سنة، وعماد.س 27 سنة، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وعادل. ى 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج السيارة من الترعة.

لقى 5 أشخاص مصرعهم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق الشلاتين شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص فى طريق حلايب وشلاتين، وتحديدا بالكيلو 35، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.