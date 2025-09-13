قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يشهد حفل تخرج طلاب مدارس السلام بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس السلام الخاصة بطنطا للعام الدراسي 2025، جاء ذلك بحضور الدكتور القس اسطفانوس ذكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام والممثل القانوني للمؤسسات التعليمية،والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأستاذة هناء رشدي مدير المدارس، والفاضل القس منسي ناجي سكرتير مجلس المؤسسات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتربوية والكنسية، في احتفالية حملت رسائل وطنية واضحة وأكدت دور المدرسة العريق كأحد معالم التعليم في المحافظة ورمزاً للوحدة الوطنية.

احتفالية كبرى 

وفي كلمته، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بمشاركة الخريجين وأسرهم هذه اللحظة الاستثنائية قائلاً: «اليوم نحتفل بثمرة سنوات من الجهد والاجتهاد، وأقول لأبنائنا أنتم أمل المستقبل وصناع الغد، ونجاحكم هو فخر لمحافظتكم ووطنكم. إن مدارس السلام ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل هي شاهد على تاريخ طويل من الوطنية والتعايش، ورمز مضيء للوحدة الوطنية في قلب عروس الدلتا ».

 وأضاف المحافظ موجهاً شكره  للقس أندريه ذكي: «أود أن أعبر عن تقديري لدوركم وجهودكم المستمرة في دعم رسالة التعليم وغرس القيم الوطنية، فأنتم شريك وطني أصيل يرسخ معاني المواطنة والعيش المشترك».

دعم الأسر والعائلات 

ومن جانبه، وجه الدكتور القس أندريه ذكي الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، مؤكداً أن حضوره هذا الاحتفال يعكس بصدق اهتمام الدولة بالتعليم ورعايتها المستمرة لأبنائها، قائلاً: «نشعر بالفخر بوجود المحافظ بيننا اليوم، وهو حضور يبعث برسالة دعم حقيقية للطلاب والمعلمين على حد سواء. ونثمن جهوده المخلصة في خدمة أبناء المحافظة وتقديره المتواصل للمؤسسات التعليمية». 

وأضاف أن مدارس السلام، عبر تاريخها الممتد منذ أكثر من قرن، تظل شاهداً على أن التعليم هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن وأجياله القادمة.

وتضمن برنامج الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة التي عكست مواهب الطلاب وإبداعهم، شملت فقرة لطلاب ذوي الهمم، واستعراضات لرياض الأطفال، وكورالاً وطنياً، وفقرات فنية ورياضية، إلى جانب كلمات للقيادات التعليمية والكنسية، وعرض فيديو قصير عن قسم الـ IG بالمدرسة ومسيرة الخريجين.

تكريم الطلاب والطالبات 

 واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين والخريجين، وتقديم الدروع التذكارية لكل من محافظ الغربية والدكتور القس أندريه ذكي، في أجواء سادها الفخر والانتماء.

ويذكر أن مدارس السلام تعد من أعرق المؤسسات التعليمية بمحافظة الغربية، حيث تأسست في العقد الأخير من القرن التاسع عشر على يد السيدة “ماري كلوكي”، التي بادرت بتعليم الفتيات ورعاية الأطفال في وقت لم يكن فيه هذا المجال متاحاً على نطاق واسع، لتصبح المدرسة منذ نشأتها منارة تعليمية وتاريخية ورمزاً لوحدة النسيج الوطني.

اخبار محافظة الغربية

